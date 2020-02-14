【專家點評】麥嘉嘉 ：中國幣策適度強化
2020年02月14日 09:00
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美股3大指數破頂，美國聯儲局主席鮑威爾言論偏鴿，指倘經濟下滑期可能需要量寬和前瞻性指引，必要時聯儲局將進取使用工具支援經濟，局方將採取量化寬鬆（QE）貨幣政策，以降低長期利率。包括購買國債及向市場定期發放有關利率政策的前瞻指引，言論反映美國維持寬鬆貨幣政策有利金融市場。
中國方面，新型冠狀病毒肺炎新增感染病例在非湖北地區出現下滑，市場憧憬中國新型冠狀病毒肺炎疫情逐漸受控。專家估計峰值將會在2月中下旬出現，4月前可能結束，市場樂觀氣氛進一步得到提振。技術上，恒指裂口阻力27,774點已全補，若突破28,000點阻力，將挑戰1月20至21日之間的下跌裂口。而短綫支持暫參考10天綫約27,100點。
另一方面，中國持績推支持政策以對應疫情。中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話，會議指出，要積極擴大內需、穩定外需。優化地方政府專項債券投向，加快推動建設一批重大項目，料相關板塊受惠政策支持。與發生非典型肺炎重大疫情的2003年相比，內地常住人口城鎮化率提高了約20個百分點，農業勞動力所佔比重大幅度下降，第三產業就業顯著超過第一產業和第二產業就業，外出農民工總規模增加了五成﹔最終消費對經濟增長的貢獻率從35.4%提高到57.8%，資本形成的貢獻率從70%下降到31.2%﹔中國經濟已從高速增長階段轉向高質量發展階段，現代化經濟體系正在加快形成。這些變化為防控疫情帶來新優勢。
另外，從實現兩個「翻一番」目標來看，黨的十八大確立了2020年實現國內生產總值(GDP)和城鄉居民人均收入比2010年翻一番的目標。2010年我國GDP總量為41.21萬億元，按不變價計算2019年GDP總量約為78.04萬億元。2020年隻要達到5.7%左右的增長率，便可實現統計意義上的準確達標。料幣策適度強化逆週期調節力度，穩增長措施陸續推出以完成既定經濟社會發展目標任務。市場憧憬內地央行將於短期內下調存款準備金率及引導貸款市場報價利率(LPR)下行，以減輕企業信貸成本。
個股方面，若隨着疫情緩解，下游復工啟動，而水泥作為最先啟動的週期品或率先迎來修復，價格隨着需求恢復而上漲。參考2003年2至5月沙士期間，全國水泥產量增速僅在5月份下滑到6.7%，6月份隨即回補增速達22.4%，在地產新開工29%的增速下，水泥全年產量增速達14.2%。2020年將是基建加碼的一年，目前主要水泥企業估值均已回落至7至9倍，水泥龍頭企業或將率先迎來反彈機遇。海螺水泥(00914)主要從事水泥及商品熟料的生產和銷售，2019年前三季度營業收入1,108億元，同比增長42.37%；淨利潤238億元，同比增長14.96%。海螺業務範圍位處華東地區，需求短期或承壓，但不改行業長期趨勢，料股價於54至60元區間上落。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人士，並無持有上述股票)
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