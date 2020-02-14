港股倒升 騰訊再破頂 地產股做好
2020年02月14日 09:21
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港股低開高走，恒生指數回升過百點，於27,800點水平上落。國企指數升50點，主板成交350億港元。
藍籌股個別發展，中國生物製藥及創科實業升2.2%表現最佳。兩隻手機設備股受壓，瑞聲科技及舜宇光學跌3.5%及1%，是表現最差兩隻藍籌。
騰訊繼續破頂，股價漲0.7%，創419.4元逾一年半新高。阿里巴巴跌0.6%；美團點評跌2%；小米集團跌0.9%。
重磅股窄幅上落，建設銀行及友邦保險升0.9%；工商銀行升0.7%；滙豐控股升0.2%；中國平安升0.1%；中國移動逆市跌0.7%。
地產股做好，九龍倉置業、恒隆地產、新鴻基地產、恒基地產、信和置業及新世界發展漲1%至1.8%。
【09:21】重磅藍籌個別發展 阿里跌1.3%
港股開市偏軟，恒生指數跌31點，報27,698點；國企指數低開25點，報10,809點。
「ATM」三大科網股齊跌，阿里巴巴不排除今季業績顯著下滑，股價跌1.3%報214.4港元。騰訊跌0.3%報415元；美團點評跌2.4%報100元。另外，小米集團跌0.7%報13.28元。
重磅藍籌個別發展，中國平安及中國移動跌0.7%；工商銀行跌0.3%；友邦保險跌0.1%；滙豐控股及建設銀行升0.1%。油價續彈，中國海洋石油升1.1%，是表現最佳藍籌。
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