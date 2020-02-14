新冠肺炎：滬深三大指數轉升　創指漲1%

A股由跌轉升，滬綜指最新升7點或0.2%，報2,913點；深成指升93點或0.8%，至10,957點；創業板指數升26點或1.2%，至2,090點。

板塊方面，次新股領漲逾2%，飛機製造股升0.9%，有色金屬股升0.7%，生物製藥股升0.4%。

【09:25】新冠肺炎：A股偏軟 油股受壓

內地新冠肺炎確診數目累增至超過6.4萬宗，外媒報稱中國擬推遲全國兩會至3月底或更遲舉行；滬深三大指數偏軟，滬綜指低開6點或0.21%，報2,899點，跌穿2,900點；深成指低開9點或0.09%，至10,854點；創業板指數低開1點或0.06%，至2,063點。

板塊方面，石油及地產股齊跌0.3%；而鋼鐵及有色金屬股靠穩，生物製藥及飛機製造股均升0.4%。

血製品股受捧，博雅生物、衛光生物、華蘭生物、上海萊士及天壇生物升停板，雙林生物漲7%。消息指治療性新冠特免血漿製品投入臨床。

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