Tesla計劃發行20億美元普通股　股價市後跌1%

美國電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克1月底才透露公司無融資需要，惟不夠一個月即反口，公司宣布計劃發行20億美元普通股，集資所得擬用於進一步加強其資產負債表，以及用於一般公司用途。消息指每股定價767美元，較該股上日收市價804美元折讓4.6%。

Tesla市後交易時段曾跌1%失守800美元關，其後跌幅收窄至0.5%，見800美元。

據了解，公司是次計劃發行的20億美元普通股中，馬斯克將認購最多1,000萬美元股份，董事局成員Larry Ellison亦會認購最多100萬美元的股份。

Tesla視中國市場為發展重心，然而隨着新冠肺炎疫情持續擴散，其上海超級工廠Model 3產能與交車恐將推遲。

另外，外電報道，美國證交會(SEC)去年12月向Tesla發傳票，索取該公司某些財務數據和常規融資安排合約等資訊。

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