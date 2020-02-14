【專家點評】陳汝銘：內地能源政策利好昆侖能源

早前公布截至2019年6月30日中期業績，實現營業收入535.4億元(人民幣‧下同)，按年增加39.50億元或7.96%；歸屬股東淨利潤為31.4億元，同比增長1.68%。淨利潤增速不及收入增速，因期內平均購氣價同比提升0.15元，至2.02元/立方米，但期內平均銷售價格同比只提升0.11元，至2.54元/立方米。

天然氣銷售業務實現收入440.69億元，同比增長7.84%，佔總收入80.06%；除所得稅前溢利23.79億元，同比增長1.97%。期內實現天然氣總銷量增長不俗，同比增加20.33%，達125.95億立方米。當中城市燃氣實現銷量同比增長25.17%。新增用戶32.7萬戶，其中居民用戶增32.4萬戶，工商業用戶增2,383戶，累計用戶已達1,000萬戶以上。

市場相信，亞太地區為全球天然氣需求增長的主要來源，預計未來5年中國將佔全球消費增長的40%。《能源發展「十三五」規劃》中指出要大力發展清潔低碳能源，調整能源結構，天然氣在一次能源消費結構中佔比力爭2020年達到10%，未來天然氣市場仍有較大發展空間。而集團將加強與地方政府協作，深化與地方燃氣企業合資合作，加大市場開拓，未來業績增長可期。建議可在6.2港元附近買入，目標睇7.1元，如失守6元則先行止蝕。

西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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