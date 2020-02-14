李小加：WVR港股通須與內地當局協調

他又指，中國當局亦希望吸引優秀的企業上市，而企業亦有其考慮，強調該所作為市場人士，其工作是「把門打開」並去除壁壘，為企業及投資者提供選擇，包括讓中國投資者投資最好的中國公司。

新股市場展望方面，他稱，受會計季節影響，新股市場上半年一般較下半年淡靜，但由於許多「前期播下的種子」終於在現時慢慢成熟，仍對新股市場有期望。

他又指，現時企業上市申請及審批並沒有受疫情影響，該所員工即使在家工作仍能審閱文件，亦可透過電話等方式跟進。不過，預料個別企業的路演活動或因交通限制受阻，但影響整個新股市場輕微。

至於新冠肺炎疫情，李小加料令今年市場具挑戰，並帶來需要長期討論的話題，包括政府應急及應對等，但強調香港金融市場具韌性，而且經歷過大風大浪，能經得起考驗，會以積極心態看待。

他又提到，現行的交易模式並不需要人員聚集在一起，該所有很多員工亦在家工作，香港今年至今日均交易量較去年增長20%，反映市場運作順利。

至於港交所與證監會因疫情向上市公司業績發布發出指引，各界對是否押後期限仍有分歧。李小加強調，大原則要確保資訊的充足，讓交易有序進行。他又指，理解企業面對實際挑戰，因此會考慮替代方法，但強調監管不能放鬆，相信證監會和上市科會做好。

中國有企業延後復工時間。李小加表示，當地生產線及服務業處於停擺狀態，是過去30年未見過的情況，會留意中國經濟受影響程度。不過中國經濟規模大，相信有較強承受能力，雖然今年經濟表現肯定會受影響，特別是服務業，但同時亦是機遇，個別公司可能通過新科技應對。

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