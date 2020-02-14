港股格局：姚浩然料再升水位不大

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，隔晚美股岀現回吐，主要由於內地上日新增確診新冠肺炎個案大幅上升逾萬宗，但歸因於將「臨床診斷」納入確診判斷，實際數字可能未必更嚴重，不過，恒指升至兩萬八水平，再升的水位不大，投資者再買上意欲不高。

另外，就經濟狀況而言，無論內地銀根，或本地資金仍然充裕，市場憧憬中央將繼續加大「放水」力度，對內地股市有支持。港股方面，港元匯價保持強勢，顯示資金未見撤離，雖然兩萬八關暫時難以突破，但恒指10天線27,200點料有支持，相信短線將在27,500至28,000點上落。他補充，新冠肺炎疫情發展以及內地復工進度，均成大市走向的重要參考指標。

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