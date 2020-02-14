港股格局：姚浩然料再升水位不大
2020年02月14日 11:02
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時富資產管理董事總經理姚浩然表示，隔晚美股岀現回吐，主要由於內地上日新增確診新冠肺炎個案大幅上升逾萬宗，但歸因於將「臨床診斷」納入確診判斷，實際數字可能未必更嚴重，不過，恒指升至兩萬八水平，再升的水位不大，投資者再買上意欲不高。
另外，就經濟狀況而言，無論內地銀根，或本地資金仍然充裕，市場憧憬中央將繼續加大「放水」力度，對內地股市有支持。港股方面，港元匯價保持強勢，顯示資金未見撤離，雖然兩萬八關暫時難以突破，但恒指10天線27,200點料有支持，相信短線將在27,500至28,000點上落。他補充，新冠肺炎疫情發展以及內地復工進度，均成大市走向的重要參考指標。
兩家半導體公司先後公布業績，中芯國際(00981)去年第四季純利按年大升2.34倍，華虹半導體(01347)全年純利按年跌11.4%。姚認為，中芯盈利及毛利率合乎預期，內地佔比料會進一步提升，且可受惠5G手機換機潮及晶片國產化趨勢，股價走勢亦較優勝。而華虹業績差過預期，且估值相對較高，再上空間有限，建議以中芯為首選。
姚又指，阿里巴巴(09988)剛公布的季度業績不俗，純利及收入均優於市場預期，但物流方面以及內地復工情況受疫情影響，今季業務增長或會受壓。雖然早前有指阿里巴巴或會失落「港股通」，其股價近期落後於其他科技股。但長遠而言，對其業務發展有信心，因為其雲業務有機會成為公司長遠增長動力，且估值唔算貴。
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