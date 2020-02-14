港元拆息︰1個月回升至1.77厘　終止四連跌

2020年02月14日 11:29
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至1.19厘，結束三連跌；1星期報1.46厘；與樓按相關的1個月升至1.77厘，終止連跌四日的局面；3個月報2.01厘。
    14/2/2020
    隔夜 1.19643厘
    1星期 1.46536厘
    2星期 1.55857厘
    1個月 1.77607厘
    2個月 1.94179厘
    3個月 2.01411厘
    6個月 2.21304厘
    12個月 2.30411厘
    13/2/2020
    隔夜 1.00000厘
    1星期 1.23607厘
    2星期 1.45018厘
    1個月 1.73738厘
    2個月 1.93464厘
    3個月 2.03464厘
    6個月 2.21411厘
    12個月 2.32686厘
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