港元拆息︰1個月回升至1.77厘 終止四連跌
2020年02月14日 11:29
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至1.19厘，結束三連跌；1星期報1.46厘；與樓按相關的1個月升至1.77厘，終止連跌四日的局面；3個月報2.01厘。
14/2/2020
隔夜 1.19643厘
1星期 1.46536厘
2星期 1.55857厘
1個月 1.77607厘
2個月 1.94179厘
3個月 2.01411厘
6個月 2.21304厘
12個月 2.30411厘
13/2/2020
隔夜 1.00000厘
1星期 1.23607厘
2星期 1.45018厘
1個月 1.73738厘
2個月 1.93464厘
3個月 2.03464厘
6個月 2.21411厘
12個月 2.32686厘
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