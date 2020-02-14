新冠肺炎：博瑞醫藥指仿製藥無侵權 股價反覆上揚
2020年02月14日 11:30
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博瑞生物醫藥位於蘇州總部。
美國藥廠吉利德公司研發的藥物瑞德西韋日前被證明可治療新冠肺炎，江蘇蘇州藥廠博瑞生物醫藥(688166.SH)周二(11日)發出聲明，指已成功仿製開發瑞德西韋原料藥合成工藝技術和製劑技術，製劑批量已進入量化生產階段，目前正量產該原料藥，但惹來侵權疑雲，引發市場關注。
不過，博瑞生物醫藥強調目前有關仿製原料藥還在研發階段，不認為存在侵犯專利權。瑞德西韋用在新型冠狀病毒感染的3期臨床試驗並未結束，藥物是否有效還存在重大不確定性。即使藥物有效，還需要藥物臨床試驗等多個環節，若最終瑞德西韋成為產品投入市場，還需要獲得吉利德公司的授權，存在重大不確定性。
公司又指，將對瑞德西韋的仿製研發視為自身所承擔的社會責任，若該產品獲得批准上市，疫情期間主要通過捐贈等方式供應給相關病人，預計該產品不會對公司2020年業績產生重大影響。
受消息刺激，博瑞生物醫藥股價兩日漲約40%，周五(14日)先跌後回升，一度挫逾15%，低見53.08元人民幣(下同)，其後反彈至高見72.38元，最新升5.36%，至64.9元。
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