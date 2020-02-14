新冠肺炎：博瑞醫藥指仿製藥無侵權　股價反覆上揚

不過，博瑞生物醫藥強調目前有關仿製原料藥還在研發階段，不認為存在侵犯專利權。瑞德西韋用在新型冠狀病毒感染的3期臨床試驗並未結束，藥物是否有效還存在重大不確定性。即使藥物有效，還需要藥物臨床試驗等多個環節，若最終瑞德西韋成為產品投入市場，還需要獲得吉利德公司的授權，存在重大不確定性。

公司又指，將對瑞德西韋的仿製研發視為自身所承擔的社會責任，若該產品獲得批准上市，疫情期間主要通過捐贈等方式供應給相關病人，預計該產品不會對公司2020年業績產生重大影響。

受消息刺激，博瑞生物醫藥股價兩日漲約40%，周五(14日)先跌後回升，一度挫逾15%，低見53.08元人民幣(下同)，其後反彈至高見72.38元，最新升5.36%，至64.9元。

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