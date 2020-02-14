【專家點評】會計師公會：全面檢討稅制　善用財政儲備

香港經濟正面臨重重難關，全球經濟增長放緩、中美貿易戰，本港社會氣氛緊張令旅遊、零售及餐飲等行業均大受影響，加上對新型肺炎疫情的憂慮，導致本港經濟欠缺動力。

香港會計師公會預期政府的財政儲備足夠應付來年經濟逆境下的民生支出，並就未來一年的稅務政策及財政預算案，向政府提出四方面的建議，冀能助本港鞏固長遠競爭力，紓緩市民的經濟壓力。

【全面檢討稅制】

香港上一次進行全面的稅制檢討已是45年前，過去數年公會一直強調全面檢討稅制的重要性，加上最近的國際稅務發展香港的現行稅制有深遠影響，公會認為是時候全面檢討本港稅制，並建議稅務政策組要具備多元成員，以利進行客觀的檢討。公會亦希望政府能修訂有關法規，以建立更有利於新經濟企業發展的法律框架。

【惠及中產及弱勢】

中產為香港的重要經濟支柱，公會建議政府加強支援中產。儘管早一輪的利民紓困措施

稅款寬減上限由75%提升至100%，但上限仍為2萬元，一般中產未能從中得到任何經濟緩解，故公會提議寬減上限提升至3萬元。與此同時，公會建議政府對「N無人士」給予現金補貼，部分可以購物券形式發放，讓近月受社會氣氛及疫症蔓延而經營困難的行業也能受惠。另外，由於樓價高昂，公會建議政府應深入考慮提供房租扣稅額每年上限10萬元，給予沒有自置物業而需要租屋的本港居民，紓緩他們的經濟壓力。

照顧僱員及本地企業就目前營商環境，未來數月有可能出現零售及餐飲業的結業潮。公會建議政府檢視破產欠薪保障基金的特惠款項上限，即使僱員一旦被裁，他們亦能靠基金應付基本生活開支。

企業方面，政府應考慮引入稅務虧損轉回，納稅人若於本課稅年度錄得稅務虧損，可領回於以前年度所繳稅款，以協助企業生意驟跌時應付現金流壓力。公會亦提議為投資初創企業的公司提供集團稅務虧損抵免，讓集團內其他業務分擔初創業務初期營運的稅務虧損。

就支持香港新興產業的長遠發展方面，建議政府應考慮為符合條件的初創企業提供現金補助和股本融資，包括整合現時初創及中小企提供的60多項資助計劃，及成立中央統籌團隊或以一站式服務來評估申請，以提高資助的成效。

【環境措施】

環保相關措施方面，公會建議以「污染者自付」原則引入排放稅、向選擇採用節能及低排放產品的公司提供現金補貼等。此外，公會提議推出更換舊商用車補貼的鼓勵措施，公會盼政府能引入更多方案加快建立電動私家車充電網絡。有關預算案建議全文，請瀏覽香港會計師公會網頁。

香港會計師公會

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