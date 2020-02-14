【高盛推介】騰訊再突破1年高位　輪證傳真

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(13日)跑贏大市，收市升約1.3%。周五(14日)早段繼續上升，繼周四再突破1年高位。有調查機構公布數據，騰訊旗下手遊《PUBG Mobile》，今年1月營收達1.76億美元，為期內全球手遊收入排名首位。

過去兩個交易日，騰訊屬最多資金流入的個股淡倉，當中認沽證共錄得約2,890萬元資金流入，熊證則共有約1,850萬元。進而觀察港股通資金流向，周四北水繼續吸納騰訊，錄得約3.7億元資金淨買入。

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