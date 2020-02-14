【高盛推介】騰訊再突破1年高位 輪證傳真
2020年02月14日 12:05
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(13日)跑贏大市，收市升約1.3%。周五(14日)早段繼續上升，繼周四再突破1年高位。有調查機構公布數據，騰訊旗下手遊《PUBG Mobile》，今年1月營收達1.76億美元，為期內全球手遊收入排名首位。
過去兩個交易日，騰訊屬最多資金流入的個股淡倉，當中認沽證共錄得約2,890萬元資金流入，熊證則共有約1,850萬元。進而觀察港股通資金流向，周四北水繼續吸納騰訊，錄得約3.7億元資金淨買入。
投資者如看淡，貼價的選擇可留意價外幅度約9%，年期約5個月的騰訊沽證(22072)，行使價379.8元，2020年6月29日到期，實際槓桿9倍。
高槓桿的選擇則可留意價外幅度約14%，年期約4個月，屬近期活躍條款產品中，槓桿最突出的騰訊沽證(18519)，行使價359.8元，2020年6月22日到期，實際槓桿10.4倍，活躍條款產品中，槓桿最高。
相反，投資者如看好，牛證方面可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的騰訊牛證(65155)，收回價402.18元，行使價399.68元，換股比率100，槓桿比率19.8倍。
此外，近日市場關注行使價在457元附近、7月份到期的認購證。投資者如計劃部署，可留意當中槓桿最突出的騰訊購證(21396)，行使價457.08元，2020年7月24日到期，實際槓桿9.3倍，活躍條款產品中，槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。