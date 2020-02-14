【大行報告】瑞信調低阿里巴巴目標價至274元

儘管如此，瑞信建議投資者將目光放在阿里的長遠潛力，主因疫情已經讓不同級別城市的用戶嘗試並養成網購習慣，同時，推動各行各業數碼化，雲服務收入可望在更長時間以50%以上速度增長，提早扭虧為盈。

其實券商多為阿里前景護航，日資的大和認為，新冠肺炎對阿里業績的影響只是一時，疫情過後自然會強勢反彈。中金、野村及摩根大通亦維持阿里美國存託股份(ADS)目標價不變，並繼續「買入」或「增持」評級。滙豐環球研究則將阿里目標價調低7.92%至244元，維持「買入」評級。

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