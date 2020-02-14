【大行報告】瑞信調低阿里巴巴目標價至274元
2020年02月14日 12:20
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(Getty Images圖片)
阿里巴巴(09988)首席財務官武衛日前表示，新冠肺炎疫情或拖累公司截至3月底止季度收入增速顯著放緩。歐資券商瑞信因應疫情影響，調低阿里2020至2022年經調整除息、稅及攤銷前盈利(EBITA)預測3%至4%，目標價亦降3.5%至274港元，但維持「跑贏大市」評級。
儘管如此，瑞信建議投資者將目光放在阿里的長遠潛力，主因疫情已經讓不同級別城市的用戶嘗試並養成網購習慣，同時，推動各行各業數碼化，雲服務收入可望在更長時間以50%以上速度增長，提早扭虧為盈。
另外，美團點評(03690)作為「外賣仔」的對手餓了麼上季48%新用戶來自支付寶，反映阿里不同服務之間協同效應強勁，既能降低收客成本，亦能更容易地吸引商戶，拓展市場份額。
其實券商多為阿里前景護航，日資的大和認為，新冠肺炎對阿里業績的影響只是一時，疫情過後自然會強勢反彈。中金、野村及摩根大通亦維持阿里美國存託股份(ADS)目標價不變，並繼續「買入」或「增持」評級。滙豐環球研究則將阿里目標價調低7.92%至244元，維持「買入」評級。
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