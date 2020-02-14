【大師睇市】大市仍有勢再上　留意呢幾隻股份...

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，港股周四(13日)略為調整後，周五又再上試27,900點水平，暫時兩萬八料有一定阻力，但他認為大市仍會維持大漲小回格局。當中左右大市走勢的因素，主要由新冠肺炎疫情發展所主導，包括內地新增個案、死亡人數、治癒人數以及內地復工情況，以上幾個指標均影響資金投資情緒。港股方面，若然香港疫情未來一星期未有進一步惡化，股市有望進一步上升。

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