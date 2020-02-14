新冠肺炎：滙豐證實一名員工家屬確診　強調已徹底消毒...

滙豐發言人表示，昨日(13日)晚上，得悉一名員工的家屬被確診新冠肺炎。該員工與被確診的家屬曾有緊密接觸，因此，該員工現正接受政府的隔離和醫學觀察。

在過去14日內，該員工沒有接觸客戶，並自2月12日已在家中隔離。此前，該員工分別於滙豐中環總行大廈14樓(1月30至31日及2月3日)及將軍澳辦事處2樓(2月4至11日)上班，而該兩樓層並非用作接代客戶。

該員工的座位及附近的空間已徹底清潔和消毒，而公共空間，例如茶水間都包括在內。該行強調，十分重視設施日常的清潔和衞生，整座辦工大樓會繼續定時清潔。

為安全起見，該行正聯絡可能與該員工有緊密接觸的家屬的員工，並要求他們在家隔離14天。該行指出，有不時呼籲員工注重個人衞生，如有身體不適，應留家休息或馬上求診。所有香港員工在可行的情況下亦可留在家中工作。

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