【專家樓評】陳永傑：料美國年中減息　利好業主

美國總統特朗普多次向聯邦儲備局及其主席鮑威爾施壓，要求減息。筆者預期，美國經濟上半年大致平穩，加上去年已經減息3次及有變相量化寬鬆，暫時毋須加碼。但踏入年中聯儲局若展開減息行動，有利特朗普連任。

去年至今，特朗普多次要求聯儲局及鮑威爾減息及量化寬鬆。事實上，去年中聯儲局已減息3次各0.25厘，第4季更每月買600億美元美國國債，如同變相量寬。聯儲局及鮑威爾根本很「聽話」，只是特朗普不滿意。

今年年底美國將舉行總統大選，進入年中減息會起到提振經濟刺激作用，增加特朗普的連任機會，也許特朗普會使出這一招。而低息亦有利本港業主乘搭低息號順風車。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑

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