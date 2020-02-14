【瑞通推介】阿里績後引伸波幅回落

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股隔晚從高位回落，道指收報29,423點，跌128點或0.4%。

恒指周四(13日)先升後回，收報27,730點，跌93點或0.3%，結束兩日升勢，周五(14日)早段好淡爭持，大致於27,700點之上徘徊。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流出逾120萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,200萬元，反映投資者續認為後市偏淡。周四其牛證街貨重貨區為收回價27,000至27,999點，而熊證街貨重貨區為收回價27,973至27,999點。

阿里巴巴公布來港第二上市後首份業績，截至去年12月底止錄季度純利523.09億元人民幣，按年增長58%；非通用會計準則純利按年增長56%，勝市場預期。不過集團管理層指肺炎疫情會影響今季度業績。該股股價周四績前靠穩，逆市升1%收報217.2元，盤中曾見218元。周五早段回落約1%，即市低位曾跌穿214元。周四分別有約530萬和320萬元淨流入其好倉和淡倉。周五早段其引伸波幅水平有回落的迹象，或會影響其相關認股證的股價表現。

小米集團公布去年收入預期超過2,000億元人民幣。另集團周四發布5G旗艦機小米10，主席雷軍指疫情導致公司首季手機銷售量明顯下降，但他相信第二、三季度一定會出現爆發式的增長。該股股價周四午後曾飆5.5%，高見13.64元，最終收報13.38元，升3.5%，成交亦見配合。走勢今月以來呈強，期間累升16%，周四終成功企在13元之上收市。股份周五早段先高後低，高位逼近13.6元，惟其後由高位倒跌近4%，一度回至13元邊。周四分別有近370萬和170萬元淨流入其好倉和淡倉。

有內地房地產商會呼籲內地政府在融資方面給予適度信貸支持及融資政策傾斜，加上有券商指疫情對地產業影響有限，帶動內房股呈強。融創中國錄四連升，累積升逾一成。周四收升近2%在43.95元，盤中高位曾逼近45元，是最強國指成分股。該股周五早段於44元附近爭持上落，續處各移動平均線之上。周四有逾230萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾280萬元淨流入。

受倫敦銅價向上帶動，江西銅業周四最多升5.5%至9.95元，其後升幅收窄至2.2%收市，報9.64元，20天線得而復失。股份連升四日，累漲4%。周五早段曾再升逾1%，曾重返9.8元之上，其後動力減弱，留意上方10元關阻力。周四有71萬元淨流入其好倉。

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