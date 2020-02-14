【高盛推介】美團逆市跌　博反彈可吼認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周四(13日)股價調整，收市跌約0.3%。周五(14日)早段逆市下跌，低見99港元後跌幅收窄。有券商指美團受新冠肺炎疫情影響，過去1個月表現落後大市，但預期該公司仍會持續在業務發展上增加投資以支持增長，對其維持「買入」投資評級，目標價121元。

觀察個股認股證資金流向，可見周四資金轉向部署認購證，錄得約180萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，可見北水追捧美團，錄得連續多日資金淨買入，當中過去5個交易日共有約14.8億元。

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