【高盛推介】美團逆市跌 博反彈可吼認購證
2020年02月14日 13:17
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周四(13日)股價調整，收市跌約0.3%。周五(14日)早段逆市下跌，低見99港元後跌幅收窄。有券商指美團受新冠肺炎疫情影響，過去1個月表現落後大市，但預期該公司仍會持續在業務發展上增加投資以支持增長，對其維持「買入」投資評級，目標價121元。
觀察個股認股證資金流向，可見周四資金轉向部署認購證，錄得約180萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，可見北水追捧美團，錄得連續多日資金淨買入，當中過去5個交易日共有約14.8億元。
投資者如計劃趁機部署好倉，認購證方面的貼價選擇可留意9%，年期約4個月的美團購證(21473)，行使價110.1元，2020年6月26日到期，實際槓桿6.9倍。
高槓桿的選擇則可留意價外幅度約16%，年期約5個月的美團購證(21394)，行使價117.9元，2020年7月7日到期，實際槓桿7.5倍，行使價100至120元間產品中，低街貨兼高槓桿。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意美團牛證(57539)，收回價92.08元，行使價89.08元，換股比率100，槓桿比率8.3倍，相近收回價牛證中街貨較低。
相反，投資者如看淡，可留意價外幅度約6%，年期約4個月的貼價美團沽證(21733)，行使價94.23元，2020年6月22日到期，實際槓桿6倍，貼價、活躍條款產品中，槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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