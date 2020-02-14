【大行報告】高盛調高中芯目標價至20.8元

中芯去年業績一大亮點是開始以FinFET工藝量產14納米製程的產品，拉近了與國際領先晶片代工廠之間的技術差距，並於上季貢獻了1%晶圓收入。高盛稱，這收入貢獻遠高過該行估算的0.4%，比起28納米製程2015年第3季首季量產時僅帶來0.1%晶圓收入，更顯得中芯催谷新製程產品的能力大幅提升。

中芯聯席首席執行官梁孟松於剛舉行的分析員會議上提到，12納米產品今年第4季會有少量風險生產，目前與客戶商討產品應用和驗證。高盛預期12/14納米製程(同一代技術)2020及2021年之晶圓收入貢獻將分別進一步提升至3.5%及8.3%，主要受惠電視機、機頂盒、監察鏡頭系統晶片的需求。

高盛又看好中芯的成熟製程有CMOS圖像感應器(CIS)、NOR型閃存記憶體及藍牙方面的強勁需求，預期中芯40至65納米製程今年收入增長會從去年僅2%，加速至31%，而明年增速還有20%。連同14納米製程的可觀前景，該行調高中芯今、明2年的每股盈利預測3%，並稱以中芯今、明2年盈利增長均有望超過50%，值得用更高的2倍2021年預測市帳率去計算其合理股價。

事實上，中芯管理層剛才還提到，目前全球產能過剩、就連龍頭台積電也不看好短期前景的28納米製程，可以轉為生產40/45、55/65納米製程。28納米生產線經營成本高，為了保持盈利能力和毛利率，已經整合了北京12吋晶圓廠的產能布局。

－－－－－－