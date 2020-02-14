華爾街大師：內地首季經濟恐負增長6%　股市思覺失調

外國傳媒報道，華爾街著名投資大師、管理資金規模逾3,000億美元的投資服務公司Guggenheim Partners首席投資主管Scott Minerd警告，一些投資者低估了新冠肺炎疫情對中國經濟的影響，股市仍在上升，顯示與現實「思覺失調」，將在債務資產類別中形成危險泡沫，且警告中國首季經濟最悲可能是負增長6%。

他重申，投資者低估疫情對中國經濟的影響，因目前人們沒有上班、經濟沒有產出，不太可能回到農曆新年假期前的水平。如果疫情持續，中國經濟放緩將更嚴重地蔓延到世界其他地區，油價有可能暴瀉至每桶25美元，擔心信貸市場不能解決經濟風險。

他指出，各國央行釋放流動性、交易所買賣基金(ETF)或債券的需求上升，正掩蓋市場問題，像是評級BBB或更低級的債券孳息率很低，新發行債券又獲超額認購，顯示信貸市場是過度膨脹，到處都是危險信號。

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