「疫」區二手盤租售價受壓　邊區最慘情？

新冠肺炎肆虐，各「疫區」減價盤湧現。青衣全區於2月僅錄得8宗二手買賣，交投已被冰封。美聯葉偉林表示，剛錄得青怡花園1座中層G室成交，單位實用面積547方呎，去年9月叫價980萬港元，至上月減至830萬元，而受近日疫情影響，再減至765萬元售出，呎價13,985元，單位先後累減215萬元才沽出，同類型單位成交價按月下跌。

【青衣】

他續稱，同區公屋長安邨有確診患者，但屋邨錄得承租個案。單位為安湖樓低層13室，實用面積349方呎，開價1.2萬元放租，剛減至每月約1.1萬元租出，呎租31.5元，略低於市價，新租客為外區家庭，認為疫症不在同座發現，加上為鄰近同區家人居住，決定承租單位。

【馬鞍山】

至於較早期有確診個案的馬鞍山，二手市樓價明顯下挫。世紀21奇豐莊瑞生透露，其中居屋錦豐苑F座低層6室，實用面積436方呎，已補價自由市場開價550萬元放售，放盤5個月，劈價至495萬元沽出，呎價11,353元，低市價約8%。

同區私樓銀湖．天峰價格更重返去年初水平。莊表示，屋苑3座一個中層E室兩房單位，實用面積564方呎，開價838萬元，減至800萬元獲承接，呎價14,184元。資料顯示，同座樓層較低的同室單位，去年底以865萬元登記售出，期內樓價跌約7.5%。

【將軍澳】

此外，將軍澳大單位同告失守。香港置業劉浩勤稱，區內天晉IIIA第3B座中層C室三房戶，實用面積606方呎，去年中叫價曾達1,250萬元。受市況拖累，先後累減242萬元，剛售1,008萬元，呎價16,634元，較市價低約8.4%。

【專家呼籲政府減辣救市】

新冠肺炎疫情進一步打擊樓市，物業交投更猶如死水，有專家估計住宅價格會大冧四成。業界普遍認為政府應啟動逆周期調節，趁樓市急跌「減辣」，撤回遏抑樓市措施，主要建議放寬市民「買第二間樓」的限制。

資深物業投資者吳龍飛認為，樓價現時只錄得約5至10%以內跌幅，估計約兩個月後，負面消息將全數湧現，香港經濟跌至谷底，樓價跌幅至少10至20%，最多恐下挫40%，相信政府屆時會減辣。他續稱，若放寬樓市措施，建議先取消購入第二個住宅需付的新物業從價印花稅，鼓勵投資者入市。相反，樓價下跌期間不宜取消額外印花稅，以免大幅增加二手樓盤源，為樓價帶來更大下跌壓力。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑建議，有兩項減辣措施可即時推出，包括放寬市民申請第二個按揭物業時的成數，有助重啟市場換樓需求，另外應考慮取消假設按揭利率上升的貸款壓力測試，因為現時息口處於下跌趨勢，他強調不擔心減辣會大幅推高樓價，因為樓價走勢會視乎市民購買力，相信住宅價格升極有限。

香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才則稱，現時負資產及二按數字不多，銀行體系仍穩定，政府毋須要即時減辣「托市」。不過，一旦市場不穩情況持續，就適宜放寬樓市措施，一方面要穩定樓價，以免影響整體經濟結構，其次是要讓更多市民可以置業。

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