新冠肺炎：港人1月強積金平均蝕5841元

由於新冠肺炎令市場情緒急劇轉向避險，強積金回報表現亦因而受挫。駿隆集團公布，今年1月駿隆強積金綜合指數下跌2.6%，報224點，強積金每人平均蝕5,841港元。

三大主要指數中，股票基金指數跌幅最大，下跌5%，報300點；混合資產基金指數跌2%，報219點；固定收益基金指數維持於126點。

駿隆集團常務董事陳銳隆稱，受疫情影響，環球投資市場預期將持續波動，各國央行均有放水行動，市場預期各國政府均有財政政策進行逆周期措施。若疫情並無出現急劇惡化，展望市場將會迅速回復，亞洲區包括中港市場回彈會較強。至於歐美股市，特別是美股不斷創歷史新高，短期仍有上升空間，高風險投資者可考慮分段吸納。

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