屋宇署：去年12月批出17份建築圖則　22份入伙紙

屋宇署公布，去年12月共批出17份建築圖則，其中港島4份、九龍7份及新界6份。當中包括8項住宅及商住發展、3項商業發展、2項工廠及工業發展，以及4項社區服務發展。

獲准動工的建築工程項目則有14個，這些工程完成後將提供可作住宅用途的建築樓面面積共66,578平方米，涉及單位1,872個，非住宅用途的建築樓面面積達30,853平方米。另外，該署亦接獲8個建築項目的上蓋工程動工通知。

屋宇署同時發出22份入伙紙，包括港島5份、九龍11份及新界6份。

其中住宅用途的建築樓面面積有54,184平方米，共1,048個單位；而非住宅用途的建築樓面面積則為99,240平方米。

12月份新落成樓宇的報價總值約為43億元。

此外，該署批准10項拆卸樓宇工程，涉及10幢樓宇/其他建築物。另接獲2,630宗有關僭建物的舉報，並發出448張僭建物的清拆令。

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