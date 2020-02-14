新冠肺炎：傳人行擬調整房地產信貸相關考核指標

新冠肺炎疫情肆虐令中國樓盤銷情受壓、地產商拿地步伐顯著放緩。據美國財經媒體彭博引述知情人士消息指，中國人民銀行擬調整MPA(宏觀審慎評估體系)中的房地產信貸相關考核指標，僅考核房地產廣義信貸，而不再細化考核按揭和開發貸等具體比例。同時，央行擬確保信貸增速保持平穩，避免今年首季新增貸款按年下滑。

此外，周四(13日)天津市規劃和自然資源局發布《天津市規劃和自然資源局落實天津市打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰進一步促進經濟社會發展若干措施實施細則》，其中多項涉及房地產，包括延期繳納土地出讓金、項目開竣工期限順延、推行不動產登記網上辦理等。

事實上，近期地方政府密集式推出調整土地價款繳付方式和期限等寬鬆政策，緩解房企現金流壓力，包括上海、西安、南昌和無錫等，其中無錫更放鬆預售條件。

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