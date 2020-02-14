新冠肺炎：瑞信指濠賭股現價過於樂觀

澳門政府上周勒令當地賭場暫停營運15日，以抵抗新冠肺炎疫情。瑞信發表研究報告指出，濠賭股在這期間反彈一成，現價較未停業前高。投資者選擇看長線多於短暫的動盪，並且等待賭場重開後，收入會快速恢復。該行雖然也看好長線，但認為濠賭股現價過於樂觀。

事實上，賭企普遍都不大看好收入回復的速度，該行做過一些調查，對象由賭業前線員工、行業內的中小企，以至賭場物業的業主，都看到無論高級中場、貴賓廳、中場賭客的博彩意欲都非常低迷。

在發生疫症之前，行業原預期今年1月起收入會有強勁增長，部分原因為去年11和12月開始有入境管制，造成被壓抑的需求在1月得到釋放；另外，也因為貴賓廳的贏率達3.5至3.6%，為稍高水平，而令當時有這樣的預測。然而，目前需求低迷，該行認為現階段不宜為下半年做太多預測。

該行認為，濠賭股股價目前達12.5倍，除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA，以2021年預測收入計)，與歷史平均數看齊，雖然現在仍只是2020年初，但行業的盈利前景透明度非常低，故該行認為濠賭股現價過高。

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