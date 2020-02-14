新冠肺炎：富瑞指內地放寬樓市調控惠及房企

該行表示，新冠肺炎疫情對房企銷售和盈利的影響整體可控，目前新開工和施工活動平均延遲1個月，料房地產商在訂立全年銷售目標上將更為保守。該行指，排名首30名房企今年的銷售，原先預測可按年增長17%至19%，目前估計其增幅或有3%至5%的下調空間。

該行並料未來幾個月大型房企將在增加土地儲備上更為進取。目前除了土地價款繳付方式和期限有所調整，地方政府為減少土地流拍，或向下調整地皮起拍價格。在小型房企競爭力降低下，該行認為現在是房企拿地的好時機，大型房企更容易獲取利潤高的項目。

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