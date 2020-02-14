【強弩之末】二手樓價指數連升4周　料本月下旬回落

二手市場表現反覆。中原城市領先指數CCL最新報178.84點，按周升0.14%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.57點，按周升0.22%。CCL(中小型單位)報178.86點，按周升0.21%。

CCL三大整體指數齊升4周，是近37周以來首見。CCL累升1.69%，CCL Mass累升1.55%，CCL(中小型單位)累升1.62%，反映新春前部分買家搶入市，以致樓價短暫回穩，但並非轉勢向上。而新春後肺炎疫症擴大，樓市買賣明顯減少，估計2月下旬公布的CCL，將會開始反映樓價因疫情下調的情況。

四區方面，新界西CCL_Mass報164.51點，按周升0.35%，連升4周共1.69%。九龍CCL_Mass報177.92點，按周升1.05%，連升3周共2.56%。新界東CCL_Mass報188.03點，按周升0.44%，結束2周連跌。港島樓價率先下跌，展望各區樓價亦會跟隨下調，走勢逐步回軟。

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