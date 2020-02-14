【fb直播】港股下周點部署？

港股周五(14日)繼續喺二萬八關遇阻力，最高僅見27,960點，雖然衝唔上，但都企穩250天線樓上，係咪抖一抖就隨時衝破二萬八關？下周有咩要留意？

有傳人行擬調整房地產信貸相關考核指標，加上憧憬人行下降貸款市場報價利率(LPR)，內房股跑出，純粹短炒消息？在疫情下，有貨趁彈要走？

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