【市後重點睇】油價穩升 道期向好
2020年02月14日 16:17
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美匯指數高企99.11，離岸人民幣(CNH)處6.9849，美元兌日圓報109.77，港匯於7.7667上落，歐元見1.0835，英鎊報1.3048。金價徘徊1,576美元水平。布油高企56.59美元，紐油報51.62美元。道指期貨暫升30點。
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●Tesla反口擬抽水156億元，股價受壓。
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●人民幣速遞：中間價為6.9843，兌每百港元報89.91。
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