新冠肺炎：亞洲旅遊吹淡風　影響恐直至2021年

內地新冠肺炎肆虐衝擊亞洲旅遊業，旅行社和酒店最少要面對數月經濟滑坡帶來的影響，業界人士憂慮，長期影響可能會持續至明年。

世界旅遊及旅行理事會最近一次的數據顯示，於2017年休閒和商務旅行為亞洲地區國內生產總值(GDP)貢獻8,840億美元，2018年的預計數字約為1萬億美元。單計中國內地，2019年入境旅遊就帶來1,273億美元收入。

不過，隨着疫情擴散，豪華旅行社Embark Beyond創辦人Jack Ezon表表示，取消旅行的情況每天都在增加，不僅是往中國的旅行，而是整個亞洲地區。

到目前為止，該公司近75%客戶取消了2月和3月往東南亞國家的旅行，儘管美國疾病控制及預防中心評定這些地區的新冠病毒風險較低。他指出，人們擔心靠近疫區，或因其他交易樞紐出現感染者而被取消航班，以致滯留當地。其旅行社在區內的蜜月旅遊項目已全部被取消，客戶改到其他地點如馬爾代夫、南非和澳洲。

酒店集團希爾頓酒店行政總裁納塞塔日前表示，預期新冠肺炎的影響將持續6至12個月，估計該集團損失2,500萬至5,000萬美元。

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