新冠肺炎：高盛指亞太股市偏高　再升空間有限

高盛發表報告指出，受新冠肺炎疫情拖累，亞太區股市於1月中至2月初錄得達8%的跌幅，惟現時已收復疫情爆發初期一半的跌幅，並正穩步回升。不過，該行認為，市場對前景仍過於樂觀，指目前亞太區股市市盈率仍然偏高，未來升幅有限。

該行指，不少投資者對市場快速復甦感到意外，尤其是疫情對經濟活動的打擊才剛浮現。不過，亞太股市在新冠肺炎爆發初期的市盈率為14.4倍，比以往疫症爆發初期的11至13倍高，意味股市潛在升幅可能較以往少。另外，該行預期今年企業收益較早前預期低，亦為股市帶來不明朗因素。

該行相信，市場目前仍是理性，因投資者留意到每當疫症新增個案踏入高峰，市場便見底，而現時新冠肺炎新增個案亦開始放緩，加上根據過往經驗，市場步入谷底後3至6個月，均錄得20至30%升幅，上述因素為投資者帶來入市誘因。

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