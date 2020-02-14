富瑞估澳門賭收上半年勁挫逾四成　看淡賭企盈利

新冠肺炎疫情要持續多久仍屬未知數，再有券商看淡澳門賭業前景。富瑞發表研究報告，將今明兩年賭收預測由正轉負，由早前預測的2020和2021年按年增長2.4%和4.5%，現調整為今年收縮16%，明年增長9.2%，當中今年上半年賭收預測更大幅收縮41.2%，下半年因為被壓抑的旅遊需求被釋放，料會反彈10.4%。

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