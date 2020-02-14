富瑞估澳門賭收上半年勁挫逾四成 看淡賭企盈利
2020年02月14日 16:39
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新冠肺炎疫情要持續多久仍屬未知數，再有券商看淡澳門賭業前景。富瑞發表研究報告，將今明兩年賭收預測由正轉負，由早前預測的2020和2021年按年增長2.4%和4.5%，現調整為今年收縮16%，明年增長9.2%，當中今年上半年賭收預測更大幅收縮41.2%，下半年因為被壓抑的旅遊需求被釋放，料會反彈10.4%。
該行同時調低多間澳門賭企的盈利預測和目標股價。其中銀河娛樂(00027)今明兩年的每股盈利預測，由3.05和3.41元，分別調低至2.12和2.68元，下調幅度分別達30.49和21.4%，並削其目標價6.89%至54元，投資評級為「持有」。
另又削金沙中國(01928)目標價9.09%至45元；今明兩年每股盈利預測分別下調33.33和28.12%，至0.18和0.23元；亦削永利澳門(01128)目標價2.1%至18.6元；今明兩年每股盈利預測分別下調19.54和11.11%，至0.7和0.96元。
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