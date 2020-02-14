【中環剝花生】新冠肺炎擋唔住 樓市好大鑊？

新冠肺炎突襲，市場憂慮2003年沙士事件重臨，藍籌屋苑陸續出現「抗疫價」放盤。有人急急沽樓，亦人無懼疫情「戴口罩」排隊睇樓，究竟後市會點走？離場定入市先至啱？

社會事件以及新冠肺炎雙重夾擊，香港經濟被牽連！失業率若真的大幅上升，銀主盤勢必急增？

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