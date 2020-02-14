信置等黃竹坑站2期批建2幢25層及30層高住宅
2020年02月14日 17:22
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屋宇署公布上月批出8份住宅及商住建築圖則，當中由信和置業(00083)及嘉里建設(00683)合作的港鐵黃竹坑站2期項目，獲批興建兩幢25層與30層高住宅大廈，並設3層平台，總樓面逾52.83萬方呎，當中包括逾4.6萬方呎商用樓面。
同時，信置與資本策略地產(00497)的港鐵油塘站通風大樓上蓋住宅發展，亦准建兩幢35層高住宅物業，可建總樓面超過37.18萬方呎。
至於長實集團(01113)油塘東源街5號，將建3幢26層至29層高分層住宅大廈，總住用樓面逾30.48萬方呎。
該署數字顯示，上月私人住宅動工量達3,475伙，按月暴升達12倍，而去年全年錄12,693伙，較一八年微升約0.13%。
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