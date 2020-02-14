新冠肺炎：郵輪被「蹂躪」　專家料復原期很漫長

新冠肺炎疫情肆虐，旅遊業大受打擊！財經媒體彭博訪問了香港28歲軟件工程師Edgar Chan。

他是本月在世界夢號郵輪上，被隔離的數千人之中的其一，此前乘坐早一班郵輪的多名乘客，在新冠病毒檢測中結果呈「陽性」。

他表示，短期內都不想再乘坐郵輪度假了。在被當地媒體稱為「殭屍郵輪」的船上受困，實在令人煩惱，而且令人擔驚受怕。他說：「在郵輪上感冒是正常的，但感染一種高傳染性病毒卻很可怕。」

讓郵輪業擔心的是，與他有着同樣想法的乘客大有人在。事實上，亞洲，尤其是中國遊客，被認為是一個巨大的增長市場，但目前在整個地區，郵輪營運商不得不取消航次，而在某些情況下會讓客人留在船上，經常沒有港口願意讓他們停靠下船。

由雲頂香港營運的世界夢號和嘉年華公司營運的鑽石公主號等郵輪，都對乘客採取了隔離措施。另一艘由嘉年華公司營運的郵輪威士特丹號，曾經被多個港口以懷疑船上有新冠肺炎病例為由拒絕停靠，最後被柬埔寨接納。

波士頓大學酒店管理學院教授Christopher Muller指出，這對郵輪業來說可怕至極，在亞洲新興市場，由於整體市場還沒有那麼成熟，因此反彈將需要更長的時間。

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