新冠肺炎：市場憧憬內地減息　人民幣貶值預期增

外國傳媒報道，新冠病毒疫情蔓延令市場不得不重估中國今年貨幣政策的走向。春節假期後，此前持續上升的美元兌人民幣境內外掉遠期點(下文註解)明顯回落，周五(14日)早盤時段，已逼近去年11月以來新低。分析人士指出，疫情衝擊推動中國國債孳息率曲線大幅下跌，中美息差已明顯收窄，中國未來進一步寬鬆的預期，將繼續壓制掉遠期價格。

瑞穗銀行指出，現在市場在交易中國人民銀行(即中國央行)進一步寬鬆的預期，雖然人民幣利率目前仍高於美元，但聯儲局預計不會減息，因而令中美息差可能會進一步收窄，繼續施壓掉遠期點。該行認為，市場對下周降貸款市場報價利率(LPR)的預期也比較強烈。

此外，市場流動性差也是境內掉期點波動較大的一個原因。兩位交易員指出，在春節開市後，由於很多交易員輪流到崗交易，整體交易量較平時下降明顯，市場流動性差，買賣報價很闊，導致境內掉期價格波動較大，下行速度較快。

【何謂「掉遠期點」？】

首先要了解何謂「掉期交易」，這就是現在以現價匯率買(賣)一種貨幣，到期時以約定匯率再賣出(買回)這個貨幣，約定價格和現價的差價就是「掉遠期點」。

例如現價美元兌人民幣是6.5，遠期價格是6.6，那麼，「掉遠期點」就是6.6-6.5，即等如0.1或1,000點子。簡單來說，美元兌人民幣由6.5變6.6，即人們是預期人民幣兌美元貶值，即只要美元兌人民幣「掉遠期點」愈回落，市場預期人民幣貶值就愈大。

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