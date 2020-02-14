新冠肺炎：工銀國際料中國首季經濟增長放緩至4.3%

新冠肺炎拖累中國經濟！工銀國際預料，疫情將對經濟構成0.4個百分點的影響，下調全年經濟預測，由早前估計6%降至5.6%；首季增長則由6%下調至4.3%，料第2季開始反彈。

工銀國際認為，不宜高估疫情對內地需求的影響，由於情況只屬短期性，加上網上消費或可抵銷線下受損部分。不過，由於湖北省為交通樞紐，同時亦是汽車、半導體及化工零件的重要生產地，故有關行業的生產鏈存在不確定性。

該行指，早前中央對資本市場注入流動性，令投資者信心增加，而A股在大跌後反彈。該行認為醫藥板塊受惠疫情，短期內會造好。不過，提醒當醫藥公司業績與市場預期中有落差，會有回落風險。

至於疫情對零售板塊的影響，工銀表示，農曆新年假期向來是零售業旺季，疫情對有關板塊衝擊更大，尤其餐飲、珠寶、服裝等，惟影響只屬短期性，長遠不影響企業的增長動力。基於交通限制，以及市民減少外出以防疫，相信能帶動民生類、速食麵等產品需求。

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