新冠肺炎：阿里指疫情是「黑天鵝」　全球經濟受累

外國傳媒報道，隨着新冠肺炎疫情仍未緩和，阿里巴巴行政總裁張勇表示，疫情為黑天鵝事件，正對中國經濟產生重大影響，也可能影響全球經濟，短期內挑戰阿里巴巴的業務發展。他稱，疫情使中國陷入停擺，將會全面影響阿里業務，佔其總收入一半的網購零售、送餐和其他消費部門，預計首季收入將出現萎縮。

持股阿里巴巴的Neuberger Berman資產組合經理Hari Srinivasan稱，目前不清楚疫情在今年首季會對中國消費者造成多大影響，希望經濟放緩短暫及消費者改善支出模式。

阿里巴巴旗下平台銷售，通常佔中國網絡銷售總額2/3，長期以來被視為中國經濟健康狀況的指標，目前這指標反映經濟前景蒙上陰影。根據阿里巴巴預測，天貓(Tmall)和淘寶(Taobao)零售業務、「餓了麼」送餐、和旅遊平台飛豬(Fliggy)等其他消費者部門，在今年首季將出現萎縮。它們合計佔上季收入約57%，過去多年每年增長率達30%以上。

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