新冠肺炎：中美首階段協議周五生效　恐脫鈎開端

除了新冠肺炎疫情進展，周五(2月14日)也是中美貿易協議的大日子。外國傳媒報道，中美1月簽署了首階段貿易協議，並於周五正式生效，但受疫情影響，恐怕很多人已經忘記了，當中涉及下調部分貨品的關稅。

美國政府智庫彼得森國際經濟研究所表示，雖然減關稅對中型企業是好事，但受疫情影響，出口企業甚麼時候能恢復正常營運仍難以預期，加上市場可能出現排斥中國製造的產品，中美減關稅的效果幾乎看不出來。

另有分析亦指出，受疫情影響，跨國企業已開始重新檢視「全球供應鏈」，即使減關稅也難以扭轉這趨勢。舉例來說，去年日本對外進口印刷電路板，其中來自中國的進口額為56億美元，較2018年同期大幅減少66%，而自台灣進口則按年增兩倍，對菲律賓進口也增加了13%，「全球供應鏈」變更的形勢顯而易見。

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