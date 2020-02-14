金融市場風險唔止肺炎　1月全球溫度再破紀錄

正當大眾密切關注新冠肺炎之際，氣候危機亦不容忽視！外國傳媒報道，美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)表示，今年1月已超過2016年1月最高平均溫度紀錄，成為美國1880年有紀錄以來最熱的1月。

該署指出，上個月平均溫度較2016年1月還熱0.02度。陸地及海洋表面溫度更較20世紀1月平均攝氏12度多出1.14度。

上述數據與歐盟氣候監測機構類近，惟歐盟使用略微不同的資料。事實上，俄羅斯多數地區、位於歐洲的斯堪的納維亞半島(Scandinavia)部分地區，以及加拿大東部氣溫較平均高5度以上。北極海1月冰層覆蓋範圍比1981年至2010年平均少5.3%，南極冰層覆蓋範圍則減少9.8%。

【別輕視氣溫上升】

有「央行之母」稱號的國際清算銀行(BIS)早已警告，氣候變化有可能引起「綠天鵝」事件，繼而觸發系統性金融危機，除非各國政府能採取應對措施防範這些風險。

該機構藉用市場熟悉的「黑天鵝」概念，提出了「綠天鵝(green swan)」的說法，來描述超出常規預期範圍、且具有廣泛或極端影響的不良事件。

BIS副總經理Luiz Pereira da Silva表示，綠天鵝或「氣候黑天鵝」具有典型「黑天鵝」的許多特徵。不過，「綠天鵝」不同於「黑天鵝」，因當中有確定性因素，即氣候變化的風險有一天會成真，可能會較金融危機給人類造成更大危害，具有引發更複雜和不可預測的連鎖反應風險。

【威脅着全球逾半經濟總量】

事實上，早前由英國會計師行羅兵咸永道(PwC)及世界經濟論壇(WEF)聯合製作的報告已預警，由自然災害帶來的風險將威脅着全球逾半經濟總量！

報告發現，全球經濟總量高達44萬億美元是「中度或高度」倚賴自然環境穩定，即全球逾一半經濟總量是面對着生態風險。其中，建築業(涉4萬億港元)、農業(2.5萬億美元)，以及飲食業(約1.4萬億美元)是最受影響的3個行業。

若再細緻地看，「高度倚賴」自然生態的行業佔據全球經濟總量約15%(約13萬億美元)；「中度倚賴」的行業佔37%(約31萬億美元)。

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