東瀛遊周六再派2千個口罩 時間地點係...
2020年02月14日 19:24
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東瀛遊早前派發口罩情況。
新冠肺炎肆虐，香港市民持續面對「一罩難求」的困局。香港旅行社東瀛遊(06882)有見及此，將於周六(15日)再派發合共2,000個成人口罩，料有400人受惠。
該公司指出，該批口罩產自馬來西亞，將以派籌形式進行，會於周六上午11時於尖沙咀漆咸道南45至51號其士大廈5樓派發，額滿即止。每位可獲5個口罩，以香港人優先，需出示香港身份證。由於該批口罩並非獨立包裝，需要自備密實袋。
據悉，集團早前已捐出逾3萬個口罩，其中10,500個透過社福機構送予基層市民。
口罩派發詳情：
日期：2月15日(周六)
時間：上午11時正
地點：尖沙咀漆咸道南45至51號其士大廈5樓
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