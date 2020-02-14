疫市求生：唔止短炒！呢啲美國生科醫藥股可揸長線

新冠肺炎爆發，觸發內地醫藥及口罩股瘋炒，而炒風更傳至美國。惟相關美股份普遍不為香港投資者熟悉，且含專業醫學知識，所以今次請來美股專家，教大家「速成」揀股，實行做個「藥劑師」。

【Gilead Sciences】

事實上，新冠肺炎蔓延至美國，美國醫藥公司早已加入製藥戰團抗疫。位於加州福斯特城的製藥公司Gilead Sciences Inc(美股：GILD)，正研發瑞德西韋，傳有望成為治療新冠肺炎的藥物。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠對GILD的研發技術有信心，指其曾研發出有效抗愛滋病藥物，前車可鑑。雖然其向中國全面開放擬抗新冠肺炎之藥物分子結構，助中國臨床試驗，等同冇錢賺，但他悲觀預測新冠肺炎會繼續在亞洲擴散，屆時藥物在其他國家量產就會為公司帶來實際盈利，料股價在未來2至3個月會衝上80美元。(該股周四(13日)收報66.8美元)

除了新冠肺炎消息主導的醫藥股有炒作外，有「美股隊長」之稱的美股投資者吳瑞麟指，生物科技股也有爆升潛力。他分享入市法，指一般待其爆升消息消化後入市，博第二輪升勢。

【Kodiak Science】

舉例來說，Kodiak Sciences Inc(美股：KOD)是一家臨床階段的生物製藥公司，專門針對糖尿病性視網膜病變及黃斑退化研發新療法。去年10月11日，其新藥KSI-301的臨床試驗有好消息，令股價由13美元爆升至逾30美元。他在股價滑落至26.7美元時追入，並成功捕捉股價第二輪反彈(該股周四收報62.77美元)。

【ChemoCentryx】

他將同樣入市策略套用在ChemoCentryx Inc(美股：CCXI)亦見效。該公司為研發口服療法，治療炎症及自身免疫性疾病(該股周四收報49.29美元)。

【ETF】

至於未有個心水股但又想捕捉整個板塊的投資者，他建議買入ETF(交易所買賣基金)。吳首選Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF(美股：BBC)，指其投資一籃子小型、藥物在臨床試驗階段的藥廠，一旦藥物獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)批准，股價就有望爆升，10倍至100倍亦不出奇。

如果嫌投資小型生物科技股風險大，則可選SPDR S&P Pharmaceuticals ETF(美股：XPH)，其投資大型製藥股，研發的藥物多已取得FDA批准並在市面銷售中，所以股價波幅相對細。但要注意，大型製藥股股價更受美股整體表現影響。

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