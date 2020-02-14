新盤UPDATES：新界洋房連錄大額承接

一手交投量未見明顯反彈，但各區豪宅表現較為突出，其中新界區洋房新盤連錄大額承接個案，個別現樓分層大戶亦續受追捧。

●雲海別墅大屋逾7959萬沽出

●珀居再錄成交 12號屋7330萬賣出

項目共14座洋房，開售至今已累積售出13伙，反應熱烈，合共套現約12.2億元。

●峻源單日再沽2伙 套現4326萬元

中信泰富位於馬鞍山的峻源，單日再連沽2伙，套現4,326萬元。其中3座21樓A單位，實用面積1,185方呎，售價2,300萬元，呎價19,409元。

●愛海頌增限量優惠促銷

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