新盤UPDATES：新界洋房連錄大額承接
2020年02月14日 20:07
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一手交投量未見明顯反彈，但各區豪宅表現較為突出，其中新界區洋房新盤連錄大額承接個案，個別現樓分層大戶亦續受追捧。
●雲海別墅大屋逾7959萬沽出
新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，剛售出Jasmine Avenue 2號洋房，實用面積3,109方呎，花園面積1,081方呎，成交價7,959.04萬元，呎價2.56萬元。
●珀居再錄成交 12號屋7330萬賣出
英皇國際(00163)旗下屯門珀居，以招標形式售出12號洋房，實用面積2,784方呎，間隔3房雙套房設計，花園及天台面積分別2,097及928方呎，同時備有私人泳池及2個車位，成交價7,330萬元，呎價約26,329元。
項目共14座洋房，開售至今已累積售出13伙，反應熱烈，合共套現約12.2億元。
●峻源單日再沽2伙 套現4326萬元
中信泰富位於馬鞍山的峻源，單日再連沽2伙，套現4,326萬元。其中3座21樓A單位，實用面積1,185方呎，售價2,300萬元，呎價19,409元。
●愛海頌增限量優惠促銷
長實集團(01113)的長沙灣愛海頌，剛更新價單引入新限量優惠，2月18日起首7個售出的指定2房戶，以及首3個售出的指定3房戶，分別可獲價值3萬與5萬元的珠寶禮券優惠。
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