全球產業鏈開始變天　德國推動國產車用電池

外國傳媒報道，德國推動車用「電池國產化」有成果！福士(Volkswagen)、歐寶(Opel)等車廠和化工業計劃設廠，令電動車的產業鏈逐漸成形。

其中，歐寶與法國電池製造商Saft合作的新廠，預計2024年開始量產，可滿足50萬輛電動車的需求。福斯則與瑞典電池公司Northvolt合作，產能擴至16吉瓦時。

全球化工業「龍頭」BASF近日亦宣布，在德國設廠生產鋰電池的陰極材料，預計可滿足40萬輛電動車的需求。

為減少對大廠寧德時代(CATL)、南韓樂金化學(LG Chem)等亞洲廠商的依賴，德國政府在歐盟支持下，積極推動車用電池國產化，打造從原料取得、製造到回收的產業鏈。

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