新冠肺炎：華爾街專家警告中國經濟恐縮6%　油價25美元

新冠肺炎疫情肆虐，中國經濟活動幾乎停頓，勢拖累全年經濟增長。華爾街著名投資大師Scott Minerd直言，內地首季經濟最差可能錄得負增長6%；國際評級機構標準普爾亦將內地全年經濟增速由5.7%下調至5%。在疫情拖累下，內地政府需加碼提振經濟增長。不過，有分析指，目前承擔基建資金的政府專項債已高達9萬億元人民幣(下同)，正面臨雪球愈滾愈大的風險。

【油價恐見25美元】

管理資金規模達2,750億美元的美國投資服務公司Guggenheim Partners首席投資主管Scott Minerd指出，疫情令中國運輸停運及工廠停工，經濟產出驟減，短期內不太可能重回到農曆新年假期前的水平。若疫情持續，中國經濟放緩將蔓延全球，油價更可能暴瀉至每桶25美元，即較目前水平再瀉50%。

他續指，目前股市仍然上升，反映投資者低估新冠肺炎對中國及全球經濟的影響，警告疫情或成為全球金融市場泡沫爆破的最新隱憂。

【標普：不能過度放水】

多間評級機構及券商亦看淡中國經濟前景。標普表示，若內地政府急於採取強力刺激措施以支持經濟增長，可能對主權信用狀況構成威脅。於過去數周，內地政府已推出支持性措施幫助企業應對疫情損失。若隨後再大增支出或允許信貸顯著增長，以實現經濟增長目標，其財政和經濟指標或會大幅轉弱，因而導致評級下降。目前標普對中國的評級為「A+」，前景穩定。

標普預計，疫情有機會於今年第3季受控，屆時相關負面影響對中國主權評級的壓力可望紓緩，疫情對內地經濟及財政收益造成的損失將於2021年修復。

【滙豐：增長放緩至4.1%】

至於滙豐亦因最新疫情發展，下調對內地首季經濟增長預測，由5.8%降至4.1%；全年經濟增長預測則由5.8%降至5.3%，並指疫情已開始影響旅遊、貿易、供應鏈及其他方面。

事實上，中國財政部最新宣布第二輪提前下達今年新增地方政府債務限額，累計共下達1.848萬億元，其中專項債務為1.29萬億元，一般債務為5,580億元，並罕見地用完六成比例的提前下達許可權。分析指，此舉是協助地方政府應對疫情及加快復工後的經濟復甦，實現全年經濟發展目標。

【內地債台高築】

值得關注的是，2019年底專項債餘額9.44萬億元，較當年約8.45萬億元的政府性基金預算收入高出近萬億元。彭博整理各省預算報告還發現，在已公開的2019年政府性基金預算情況的廿七省份中，逾六成料錄負增長，意味地方政府在積極提振經濟的同時，償債壓力將愈來愈大，違約風險上升。

粵開證券首席經濟學家李奇霖則指，雖然專項債餘額是存量概念，基金預算是流量概念，不能完全類比。但從事實上看，基金預算和專項債的缺口確實愈來愈大，如果高度依賴基金預算，項目本身現金流不夠好，確實會產生償還壓力。

中銀國際首席經濟學家徐高表示，為對沖疫情爆發帶來的負面衝擊，通過發行專項債給基建提供更多融資的必要性更高。之前估計今年新發專項債規模較去年的增量不會多於8,000億元，即全年新增專項債限額低於3萬億元。考慮到疫情因素，此前預測應提高，預計今年全年新增專項債額度有望達到3萬億元。

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