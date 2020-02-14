樓價UPDATES：屯馬線通車　啟德睇樓量倍增

港鐵屯馬線一期通車，九龍啟德區內屋苑樓價及租務查詢大增，睇樓量按周急升1倍，本月全區錄約40宗租賃成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●大潭紅山半島C區松柏徑雙號洋房，實用面積約2,743方呎，四房連兩套房及工人套房間隔，享海景，以每月120,000元獲承租，實用呎租約44元，原業主於2010年11月以6,180萬元購入，現租出享租金回報率約2厘。

●北角居屋健康村康祥閣中層E室，實用面積425方呎，兩房間隔，望少海景，原未補價第二市場叫價580萬元，經議價後減30萬元，以550萬元成交，實用呎價12,941元，原業主早於1997年7月購入，當時作價167.8萬元仍未補地價，持貨逾22年至今沽售，帳面獲利382.2萬元，期內升值近2.3倍。

●西灣河嘉亨灣1座極高層H室，實用面積493方呎，兩房間隔，以月租23,500元承租，實用呎租約47.7元，業主於2015年1月份以約838萬元購入，若以目前租金計算，租金回報約3.4厘。

●鰂魚涌康怡花園N座中高層15室，實用面積約466方呎，兩房間隔，去年12月放盤，業主原開價898萬元，經議價後減價30萬元或約3.3%，終以868萬元沽出，實用呎價約18,627元，原業主於2012年5月以約490萬元購入，持貨逾9年，現轉手帳面獲利約378萬元，物業升值約77%。

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九龍

●九龍啟德站通車，區內屋苑樓價及租務市場查詢大增，周五(14日)睇樓量與上周五相比急升1倍，本周末預約睇樓量亦升逾倍，近日OASIS KAI TAK第5座低層D室，實用面積364方呎，一房間隔，剛以15,500元租出，實用呎租43元，業主於2017年以約652萬元一手買入單位，租出享2.9厘租金回報。

●九龍啟德本月租務交投轉旺，至今暫錄約40宗租務成交，啟德1號佔9宗，平均實用呎租37.5元，其中啟德1號(II)第3座高層A室，實用面積547方呎，兩房加儲物房間隔，剛以19,500元租出，實用呎租36元，業主於2017年以約1,041.4萬元購入，現租出享2.2厘租金回報。

●紅磡環海．東岸1A座高層E室，實用面積約329方呎，一房間隔，望海景，去年4月中開始放售，業主原開價698萬元，經議價後減價30萬元或約4.3%，終以668萬元沽出，實用呎價約20,304元，原業主於2015年10月以660萬元購入，持貨逾4年轉手，帳面獲利約8萬元，物業升值約1%。

●奧運站帝柏海灣3座極高層H室，實用面積597方呎，套三房間隔，享市景，議價後以1,315萬元易手，實用呎價22,027元，原業主於2005年4月以505萬元購入，持貨近15年，轉手帳面獲利810萬元，單位期內升值1.6倍。

●深水埗丰匯1座高層E室三房戶，實用面積約713方呎，以約27,000元放租五天即吸引區內客洽詢，議價後減價3,000元，以24,000元租出，實用呎租約33.7元，新租客為專業人士，睇樓三次後決定承租，業主於2014年四月以約773.3萬元購入，現享回報約3.7厘。

●長沙灣宇晴軒6座中高層相連戶，屬套三房連多用途房設計，總實用面積約1,054方呎，以約38,000元放租數個月後，吸引外區客洽詢，議價後減價2,000元，以36,000元租出，實用呎租約34.2元，新租客為夫婦，心儀單位附設新裝修及傢電，睇樓3次後決定承租。

●荔枝角美孚新邨2期百老滙街122號中層B室，實用面積670方呎，兩房間隔，望街景，原先開價880萬元，獲上車客議價，最終減價80萬元，以800萬元成交，實用呎價11,940元，原業主於2016年6月以約585萬元買入，轉手帳面獲利215萬元，單位不足4年升值37%。

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新界

●馬鞍山雅濤居2座中層A室，實用面積約779方呎，為罕有三房套房連儲物色間隔，擁海景，早前叫價約1,040萬元放售，但由於原業主移民及見買家有誠意，故議價後以約943.8萬元成交，實用呎價約12,116元，新買家為同區上車客，原業主於2000年4月以約303.8萬元購入，轉手帳面獲利約640萬元，物業升值逾2.1倍。

●馬鞍山迎海．駿岸8座中層C室，實用面積491方呎，兩房兩廳間隔，原先叫價830萬元，成功以790萬元獲買家承接，減價40萬元，減幅近5%，實用呎價16,090元，原業主於2015年9月購入上址，當時作價757.9萬元，持貨4年多至今沽售，帳面獲利32.1萬元，單位升值4%。

●沙田濱景花園5座高層B室，實用面積384方呎，兩房間隔，日前以645萬元易手，實用呎價16,797元，原業主則於2014年以395萬元購入，持貨6年，帳面獲利250萬元，單位升值約63%。

●沙田第一城45座中層F室，實用面積284方呎，兩房間隔，原先叫價520萬元，其後受疫情影響，不惜減價15萬元，減幅約2.9%，終以505萬元沽出，實用呎價17,782元，原業主早於1996年7月購入上址，當時作價160萬元，持貨23年多轉售，帳面獲利345萬元，期內升值逾2倍。

●火炭駿景園本月錄2宗成交，包括3座高層E室，實用面積1,370平方呎，三房連套房及工人套房間隔，以2,088萬元獲承接，實用呎價15,241元，原業主於1999年以910萬元購入，持貨21年，是次沽出帳面獲利1,178萬元，單位升值約129%。

●粉嶺牽晴間5座中層A室，實用面積384方呎，兩房間隔，望山景，放盤兩個月，原開價550萬元，累減22萬元，減幅4%，獲同區上車客以528萬元承接，實用呎價13,750元，原業主於2014年8月購入上址，當時作價327萬元，持貨5年多至今轉售，帳面獲利201萬元，單位期內升值61%。

●粉嶺囍逸本月暫錄約2宗買賣，包括1座中層C室，實用面積467方呎，兩房間隔，以663.6萬元獲承接，實用面呎價14,210元，原業主則於2016年以535萬元購入，持貨4年，帳面獲利128.6萬元離場，單位升值約24%。

●元朗尚悅錄本月首宗二手成交，單位為12座高層A室兩房戶，實用面積約414方呎，早前叫價約550萬元放盤，吸引區內投資客睇樓議價，睇樓一次即入市，議價後以535萬元承接，實用呎價約12,923元，原業主於2016年12月以約438.8萬元購入，轉手帳面獲利約96.2萬元，物業升值約21.9%。

●元朗RESIDENCE譽88第2座中層C室，實用面積約456方呎，兩房間隔，望市景，原先叫價628萬元，經議價後減價10萬元或約2%，最終以618萬元成交，實用呎價約13,553元，原業主於2013年3月以433萬元購入，持貨7年帳面獲利約185萬元，物業升值約43%。

●元朗映御2座高層F室，實用面積385方呎，一房間隔，叫價600萬元，議價後以544萬元成交，實用呎價14,130元，減幅約9.3%，新買家為上車客，原業主於2016年3月以421萬元一手買入單位，持貨4年，帳面獲利約123萬元，單位升值約29%。

●天水圍嘉湖山莊翠湖居5座中層A室，實用面積636方呎，三房兩廳連套廁設計，獲區內客承租，由於表明可一次過預繳一年租金，業主願意調整租金，減租1,000元，以月租12,000元租出單位，實用呎租18.9元，如以現時同類型單位的銀行估價約632萬元計算，租金回報率約2.3厘。

●天水圍嘉湖山莊麗湖居7座高層E室，實用面積446方呎，兩房兩廳設計，區內客鍾情該屋苑鄰近小朋友上學地點，方便接送，加上業主有議價空間，減價500元，決定以10,500元承租，實用呎租23.5元，如以現時同類型單位的銀行估價約497萬元計算，租金回報率達2.5厘。

●屯門玫瑰花園中層E室，實用面積498方呎，兩房間隔，於去年11月放盤，叫價620萬元，但單位乏人問津，近期再受疫情打擊，擔心樓市再跌，加大減幅求售，最終累減60萬元，至560萬元獲上車客承接，實用呎價11,245元，原業主於2016年4月以348萬元買入，持貨約4年，帳面獲利212萬元，期內升值約61%。

●屯門利寶大廈中低層B室，實用面積約269方呎，兩房間隔，近日以7,200元獲區內分支家庭客承租，實用呎租約27元，業主於1996年4月以59.8萬元購入，現租出享租金回報率約14.4厘。

●青衣盈翠半島3座中層相連戶，實用面積合共1,038方呎，去年7月放租，月租叫價46,000元，受到社會氣氛不穩及荃灣區新盤入伙潮影響，區內租務市況淡靜，業主望盡快租出單位，近期決定大幅減租，單位最終以33,000元租出，實用呎租31.8元，較同類高峰時月租普遍超過40,000元，明顯回落。

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