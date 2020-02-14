投資者注意！全球2/3人恐被感染新冠肺炎？

倘若投資者認為新冠肺炎疫情的案例已到高峰，可安心入市的話，或許要再三思。外國傳媒報道，頂尖感染症科學家Ira Longini警告，目前情況可能會進一步惡化，全球2/3的人口都可能被感染。

他是世衛(WHO)顧問，追蹤了病毒在中國傳播的各項研究，估計感染人數將遠高於官方數目，最終可能多達數十億人受感染。他的假設是每個感染者，通常會傳染給另外2至3個人，由於缺乏快速測試和部分人癥狀溫和，造成了難以追蹤該病毒的傳播情況。

他又警告，中國現在雖然嚴格執行「封城」等措施，但在這些措施生效前，病毒已在全球散播，即使嚴厲的措施真的把傳播程度降到近一半，也意味着全球1/3的人口會被感染。

事實上，他不是唯一一位作大膽預測的專家，倫敦國王學院研究員Neil Ferguson亦估計，中國每天的感染人數可能高達5萬人。

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