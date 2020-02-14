歐元區下周或承認經濟「日本化」　須加大刺激

外國傳媒報道，歐元區各國財長勢將承認歐元區經濟面臨長期萎靡不振的風險，儘管他們目前可能尚未呼籲採取大規模刺激措施，來解決該問題。

報道指出，財長們將在下周二(18日)通過的歐元區「經濟政策建議」中稱，受生產效率低迷和人口老化拖累，經濟低增長和低通脹時期進一步延長的風險近在眼前，即所謂「日本化」。因此，財政政策需要與貨幣政策立場相輔相成，跨部門的結構性改革也應如此，力避重蹈覆轍。

根據歐盟委員會去年12月的一項提議顯示，本周達成的該版本文件，將提倡在今明兩年實施「略微」擴張性的預算政策，同時暗示如果歐元區的前景惡化，將採取額外的刺激措施。一位了解會談的官員透露，這類措辭可能仍會有調整，有關擴張性財政的提法或被進一步緩和或刪除。

該文件指出，在有利的預算狀況下，進一步增加成員國的投資和其他生產性支出，將在短期和中期內支持增長，同時也有助於重新平衡歐元區經濟。此處可能大部分指的是「德國」。

如果經濟下行風險兌現，則財政應對措施應有所區別，以期在總體水平上採取加大支持力度的立場。

－－－－－－