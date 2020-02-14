【餐飲寒冬】太興執董及高級管理層減薪20%
2020年02月14日 22:06
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太興集團(06811)公布，由於最近新型冠狀病毒爆發，公司全體執行董事及高級管理層成員亦率先由2020年2月1日起，自願減薪20%，為期3個月，以進一步控制成本。
與此同時，集團將會繼續加強成本控制措施，包括但不限於，與業主商討減租，與供應商尋求最優惠的條款，以及加強送餐平台及外賣自取的服務。集團亦已成立「緊急應變委員會」，以密切監察市場狀況，並及時調整集團的應對策略。
該公司亦預期，去年度股東應佔溢利將按年減少約70至80%，主因是會計準則有變；確認一次性上市開支；期間並無於上年度確認出售分類為持作出售非流動資產一次過收益；由於下半年度市場氣氛疲弱，影響了集團實現利潤增長。
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