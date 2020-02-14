美零售銷售按月增長0.3%　符預期

美國公布，1月零售銷售按月增長0.3%，符合預期，去年12月亦為0.3%。扣除汽車後，1月零售銷售按月亦增長0.3%，符合預期，惟低於去年12月的0.7%。1月進口價格指數按年增0.3%，略高於預期增0.2%，惟低於去年12月的0.5%。

分析指出，美國1月消費者支出似乎進一步放緩，其中服裝店銷售額跌幅創2009年以來最大，或引發經濟能否持續溫和擴張的擔憂，因消費佔美國整體經濟增長比重達七成。

不過，1月整體零售額增長了0.3%，汽車銷量繼去年12月下滑1.7%後反彈0.2%。建築材料商店銷售額增長2.1%，為去年8月以來最大增幅，意味銷售或受到反常的溫和天氣推動。

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