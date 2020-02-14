夜市UPDATES：美股早段靠穩　港股夜期低水逾百點

市場繼續觀望內地疫症發展，加上美國經濟數據對辦，美股開市早段回穩，道指升39點，至29,463點；納指升28點，至9,740點；標指升6點，至3,380點。港股夜期報27,706點，跌47點，低水110點。

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)周五(14日)表示，未來兩周將是新冠肺炎疫情對全球經濟影響的「關鍵時刻」。

華爾街著名投資大師、管理資金規模達2,750億美元的投資服務公司Guggenheim Partners首席投資主管Scott Minerd則警告，一些投資者低估了新冠肺炎疫情對中國經濟的影響，股市仍在上升，顯示與現實「思覺失調」，將在債務資產類別中形成危險泡沫，且警告中國首季經濟最悲可能是負增長6%。如果疫情持續，中國經濟放緩將更嚴重地蔓延到世界其他地區，油價有可能暴瀉至每桶25美元，擔心信貸市場不能解決經濟風險。

數據方面，美國公布，1月零售銷售按月增長0.3%，符合預期，去年12月亦為0.3%。扣除汽車後，1月零售銷售按月亦增長0.3%，符合預期，惟低於去年12月的0.7%。1月進口價格指數按年增0.3%，略高於預期增0.2%，惟低於去年12月的0.5%。

分析指出，美國1月消費者支出似乎進一步放緩，其中服裝店銷售額跌幅創2009年以來最大，或引發經濟能否持續溫和擴張的擔憂，因消費佔美國整體經濟增長比重達七成。不過，1月整體零售額增長了0.3%，汽車銷量繼去年12月下滑1.7%後反彈0.2%。建築材料商店銷售額增長2.1%，為去年8月以來最大增幅，意味銷售或受到反常的溫和天氣推動。

另外，美國1月工業生產按月跌0.3%，跌幅大過市場預期的0.2%，但較去年12月的0.4%溫和，期內設備使用率由去年12月經修訂後的77.1%升至76.8%。

個股方面，旅遊網Expedia上季扣除部分項目後每股盈利1.24美元，勝市場預期，期內收入增7.3%至27.5億美元，預約額升5.9%至232億美元。該公司並預期，今年盈利可達雙位數增長，似乎無懼疫症導致全球旅遊業吹淡風，刺激股價早段漲10.9%，至122.64美元。

晶片商Nvidia上季每股盈利1.89美元，勝市場預期，並唱好盈利前景。多家大行上調目標價，平均由上周的247美元升至逾280美元。Nvidia股價早段漲7.05%，至289.88美元。

法國媒體公司Vivendi計劃於2023年初，將環球音樂集團部分股權進行首次公開招股(IPO)，屆時普羅投資者將罕有地有機會投資一家大型音樂公司。

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